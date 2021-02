Nadat eerste land stopt met toedienen van AstraZeneca: hebben we 'minderwaardig' coronavaccin gekocht?

Zuid-Afrika schort het toedienen van een miljoen AstraZeneca-vaccins voorlopig op, nu uit een eerste steekproef zou blijken dat dat middel slechts een beperkte bescherming biedt tegen milde ziekteverschijnselen door de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Alweer slecht nieuws over het vaccin dat ook al minder doeltreffend blijkt bij 65-plussers. Ons land had er al 7 miljoen dosissen van besteld: zitten we met een minderwaardig vaccin opgescheept?