Negentien doden en meer dan 180 vermisten in Indiase Himalaya na afbreken gletsjer

Al 19 mensen zijn omgekomen en zeker 180 anderen worden nog vermist na het afbreken van een stuk van een gletsjer in de Indiase Himalaya. Hierdoor ontstond zondag een verwoestende overstroming in de deelstaat Uttarakhand. Reddingsdiensten hebben tot nu toe zowat 25 mensen levend teruggevonden.

Muur van water

Een muur van water rolde zondagochtend door een vallei in het noorden van de Himalaya van India, waardoor bruggen, wegen en twee waterkrachtcentrales werden verwoest. Zondag had de politie het aantal vermisten op meer dan 200 geschat, de meesten zitten vast in de verwoeste energiecentrales.

Enkele honderden reddingswerkers hebben maandag bij het eerste licht de zoektocht naar overlevenden hervat. Onder meer duikteams van het leger en de marine worden daarbij ingezet.

Arbeiders

Maandagnamiddag (plaatselijke tijd) meldt plaatselijk hoofd van de politie Ashok Kumar dat intussen negentien lichamen gevonden zijn. Over meer dan 180 mensen is nog geen nieuws. De meeste van de doden en vermisten zouden arbeiders zijn van twee fabrieken.

In een 2,5 kilometer lange tunnel van een energiecentrale zitten zeker 34 arbeiders vast. “We hebben 70 meter van die tunnel vrijgemaakt”, zei energieminister RK Singh. “We moeten nog 180 meter verder raken tot een bocht. Hopelijk is het puin niet voorbij die bocht geraakt en zijn onze arbeiders nog in leven. We staan nog niet met hen in contact.”