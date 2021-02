Oproep. Welke invloed had corona op jouw examenresultaten?

Aan de hogeschool Odisee zijn meer studenten geslaagd voor de examens in vergelijking met vorig academiejaar, ondanks corona. Wij zoeken studenten die willen getuigen over hun resultaten.

De punten van de studenten van de hogeschool Odisee lijden niet onder de coronapandemie en de code rood in het hoger onderwijs.

De cijfers liegen er niet om. Het slaagpercentage van de studenten stijgt met liefst 4,3 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en over het algemeen halen ze ook betere resultaten. Het aantal jongeren met zeer goede cijfers van 14 op 20 ging met 6,3 procent omhoog. Het aantal studenten met een onvoldoende score van 7 op 20 of minder daalde met 3,3 procent.

Het Nieuwsblad zoekt studenten die willen getuigen over hun resultaten. Zijn die beter, ondanks de coronacrisis? Of liggen ze toch een stukje lager dan normaal? Wie graag wil meewerken, kan contact opnemen via jens.vancaeneghem@nieuwsblad.be. Graag met vermelding van een telefoonnummer.