“Superlobbyist” Koen Blijweert overleden

Koen Blijweert (64) is overleden. De zakenman en “superlobbyist” stierf in het ziekenhuis in Leuven. Dat wordt bevestigd bij Assumax, het verzekeringskantoor waar Blijweert voorzitter was.

Blijweert was een van de bekendste lobbyisten in België. Zijn naam viel in verschillende corruptiedossiers maar hij werd nooit veroordeeld. In 2017 zat hij even in de cel in het corruptie-onderzoek rond politiedirecteur Glenn Audenaert.

Begin januari raakte bekend dat het Waasmunsterse verzekeringskantoor Assumax waar Blijweert voorzitter was, wordt overgenomen door AlliA. Blijweert zou actief betrokken blijven bij het management.