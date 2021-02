Drie agenten die beschuldigd worden van verkrachting voorwaardelijk vrijgelaten

Brussel - De drie politieagenten die in verdenking zijn gesteld voor verkrachting en voyeurisme, zijn voorwaardelijk vrijgelaten nog voor ze voor de raadkamer in Luik verschenen. Na verhoor was een hoorzitting in de raadkamer niet meer nodig, zei een van de advocaten van de agenten op maandag.

LEES OOK. Drie agenten aangehouden na ‘rooftocht’ in uitgaansbuurt: “Ze stuurden hun verkrachtingsfilmpjes naar elkaar door” (+)

De drie agenten waren actief in de verkeersbrigade van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene en werden vorige week dinsdag aangehouden. Ze werden in verdenking gesteld voor verkrachting en voyeurisme en een van hen werd ook in verdenking gesteld voor aanranding van de eerbaarheid.

WhatsApp

Uit info van het openbaar ministerie blijkt dat het slachtoffer dat zich eerst meldde, een relatie had met een van de agenten. De relatie was consensueel, maar toen een persoon zich bij hen voegde, werd ze gedwongen om een triootje te hebben met de twee mannen. Er zouden ook video’s gedeeld zijn in een WhatsApp-groep. Op de beelden zouden er nog twee andere slachtoffers te zien zijn.

De drie agenten hebben de feiten steeds ontkend en betwisten dat het gedrag zonder instemming gebeurde.

De agenten werden dit weekend vrijgelaten door de onderzoeksrechter. “De verhoren van verschillende personen vonden vrijdag plaats en er werd een reeks controles uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de vrijlating van de drie politieagenten onder voorwaarden,” bevestigde Philippe Zevenne, advocaat van een van de politieagenten.