Verenigde Staten keren terug naar VN-Mensenrechtenraad als waarnemer

Na meer dan twee jaar afwezigheid keren de Verenigde Staten terug in de VN-Mensenrechtenraad, als waarnemer. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Onder Donald Trump waren de Verenigde Staten uit het VN-vehikel gestapt omdat het orgaan misdadigers zou beschermen, hypocriet zou zijn en bevooroordeeld zou zijn tegen Israël.

“We erkennen de tekortkomingen van de Raad, maar we weten dat dit orgaan het potentieel heeft om een belangrijk forum te zijn voor zij die over de hele wereld strijden tegen tirannie en onrechtvaardigheid”, aldus de Amerikaanse gezant Mark Cassayre in een toespraak voor de landenorganisatie. De organisatie telt op dit moment 47 lidstaten - de samenstelling wijzigt om de paar jaar.

Deze aankondiging is het recentste manoeuvre van de nieuwe president Joe Biden om Trumps terugtrekking uit verschillende internationale organen terug te draaien.