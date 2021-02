20-jarige man per ongeluk doodgeschoten tijdens opnames Youtube-video

De 20-jarige Amerikaan Timothy Wilks is per ongeluk doodgeschoten tijdens de opnames voor een Youtube-video in Nashville, in de staat Tennessee. Wilks benaderde samen met een vriend een groepje mensen voor de video met een aantal slagersmessen. Ze deden net alsof ze het groepje gingen overvallen, zo laat de politie aan NBC weten. De 23-jarige David Starnes Jr. maakte deel uit van de mensen die ’overvallen’ werden, maar had niet in de gaten dat het ging om een grap en schoot enkele kogels af uit zelfverdediging. Wilks werd dodelijk getroffen.

Starnes is niet aangeklaagd voor het incident, waar nog wel verder onderzoek naar gedaan wordt. Het is nog onduidelijk of hij een wapenvergunning had.