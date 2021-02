Griekse premier onder vuur nadat virale foto opduikt waarop hij (opnieuw) lockdownmaatregelen aan zijn laars lapt

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis ligt opnieuw onder vuur wegens het schenden van de lockdownmaatregelen. Er is namelijk een foto opgedoken waarop Mitsotakis te zien is, terwijl hij op het eiland Ikaria bij een politicus thuis samen met een dertigtal genodigden aan het lunchen is. De regeringsleider was dit weekend samen met andere verantwoordelijken afgereisd naar het eiland in de Dodekanesos om er te vergaderen over het vaccinatieproces tegen Covid-19.

De Griekse regering had vrijdag de lockdownmaatregelen nog verder verscherpt. Zo geldt er voortaan in het weekend een avondklok vanaf 18 uur en zijn bijeenkomsten thuis verboden. De foto die nu voor verontwaardiging zorgt, werd genomen door een buurvrouw van de politicus die het etentje organiseerde. Ook de oppositiepartijen nemen de premier zwaar op de korrel. Zo vindt Alexis Tsipras van het linkse Syriza dat Mitsotakis blijk geeft van een “diepe arrogantie” door “voor de tweede keer” de regels te negeren.

In december kwam de premier al in opspraak na een mountainbiketochtje met zijn vrouw op de Parnassus, op zo’n 45 kilometer van hun woonst in Athene. Een foto van dat tochtje waarop de premier zonder mondmasker te zien is aan de zijde van vijf andere sportievelingen - eveneens zonder masker - ging toen viraal.