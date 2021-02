Stad Antwerpen zoekt “uitbater” voor gerenoveerd stadhuis

Antwerpen - De stad Antwerpen heeft maandag via haar autonoom vastgoedbedrijf AG Vespa een marktoproep gelanceerd in de zoektocht naar een “uitbater” voor het stadhuis op de Grote Markt. Na de renovatie die momenteel nog aan de gang is, zal het stadhuis gedeeltelijk voor het publiek worden opengesteld en het is volgens de stad de bedoeling om in het gebouw een hedendaags concept te integreren dat aansluit bij de historische context van de stad en het stadhuis.

De publieke invulling van het stadhuis moet volgens de stad een “eyecatcher” worden die de hele buurt kan doen heropleven. Geïnteresseerden kunnen kiezen of ze een kandidatuur willen indienen voor zowel de linker- als de rechtervleugel van het gelijkvloers, of enkel voor de linkervleugel. Op die plaats kunnen “laagdrempelige activiteiten” plaatsvinden die de stedelijke dienstverlening van het stadhuis niet verstoren. “Een horeca-invulling kan een ondersteunende functie hebben, maar mag niet de hoofdfunctie zijn”, klinkt het nog.

De geselecteerde externe partner zal na de openingsuren van het stadhuis ook de centrale foyer aan de toegang kunnen gebruiken voor private activiteiten en zal de kelderverdieping mogen gebruiken als polyvalente ruimte.

Het minimumbod waar de stad naar op zoek is, bedraagt 93.600 euro per jaar voor de concessie van beide vleugels of 65.400 euro per jaar voor enkel de linkervleugel. De concessie loopt voor een periode van negen jaar en kan vervolgens voor eenzelfde periode worden verlengd. Geïnteresseerden kunnen een offerte indienen tot 3 mei om 12 uur.