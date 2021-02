Tesla investeert 1,5 miljard dollar in Bitcoin, koers van munt schiet omhoog

Tesla heeft 1,5 miljard dollar geïnvesteerd in de virtuele munt Bitcoin, zo blijkt uit een document aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het bedrijf van Elon Musk gaat de munt ook accepteren als betaalmiddel voor de aankoop van een elektrische wagen. Na het nieuws schoot de Bitcoin fors hoger, tot een nieuwe recordkoers van 44.200 dollar.

Tesla deed de aankondiging in een update van zijn investeringsbeleid aan de SEC. Het bedrijf wil “zijn liquide middelen diversifiëren en wil meer flexibiliteit”, klinkt het. De aankoop van een grote hoeveelheid Bitcoins kadert in de beslissing van Tesla om de munt – als eerste autobouwer ter wereld – ook te aanvaarden als betaalmiddel bij de aankoop van een wagen.

Musk had enkele dagen geleden nog zijn profiel op Twitter vervangen door het woord #bitcoin. Hij tweette vorige week ook over de cryptomunt Dogecoin, die meteen daarna bijna 50 procent in waarde steeg. Bij dat gedrag worden nu vragen gesteld.

LEES OOK. De tijd van cash geld lijkt nu echt voorbij: “Binnenkort zijn munten even vreemd als een muziekcassette” (+)

De prijs van Bitcoin nam na de aankondiging van Tesla meteen hoge vlucht, tot de nieuwe recordkoers van 44.200 dollar. Critici waarschuwden beleggers al dat de virtuele munten erg volatiel zijn en een nieuwe “zeepbel” vormen. Ze kunnen bovendien gebruikt worden voor illegale transacties zoals witwassen. Maar het feit dat steeds meer grote namen erin beleggen, en de “munten” zelfs aanvaarden als betaalmiddel, stuurt de koers nog verder te hoogte in. Analisten sluiten niet uit dat de bitcoin verder zal stijgen.

LEES OOK. Vlamingen getuigen over hun ervaringen met bitcoin: “Mijn eerste bitcoins zouden nu 630.000 euro waard zijn, maar ik verruilde ze” (+)