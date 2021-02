Bevalling loopt maar nipt goed af, met dank aan twee politie-inspecteurs

Zwijndrecht / Merksem -

De geboorte van de kleine Ismael, vorige woensdagnacht in het ZNA Jan Palfijn in Merksem, is maar nipt goed afgelopen. En dat is mede te danken aan twee alerte politie-inspecteurs. Zij begeleidden de ouders, die in paniek met een hoge snelheid over de Antwerpse Ring reden ondanks de nachtklok, naar het ziekenhuis. “Dankzij hun snelle reactie is kostbare tijd gewonnen”, zegt de gynaecoloog die Ismael mee op de wereld zette.