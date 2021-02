Verenigd Koninkrijk en Frankrijk behouden vertrouwen in vaccin AstraZeneca

Het Verenigd Koninkrijk blijft het vaccin van AstraZeneca gebruiken, ook nadat uit een studie gebleken is dat het vaccin maar beperkt werkzaam is tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Dat heeft Nadhim Zahawi, de minister bevoegd voor vaccinaties, gezegd in de krant The Telegraph. En ook de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran zegt vertrouwen te hebben in het vaccin.

Zahawi schrijft dat de Britse regering” vertrouwen” heeft in haar huidige vaccinatieplan en in de “bescherming die het ons allemaal zal bieden tegen deze vreselijke ziekte”. “We moeten ons ervan bewust zijn dat een vaccin nog altijd effectief kan zijn tegen ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden, zelfs als is het minder effectief tegen het voorkomen van de infectie”, schrijft hij nog.

De Franse gezondheidsminister Véran zei maandag bij zijn eigen vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin dat het vaccin volkomen betrouwbaar is en voldoende bescherming biedt tegen vrijwel alle varianten van het coronavirus.

“Beperkte bescherming”

Zondag meldde de krant Financial Times dat het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf en de universiteit van Oxford slechts een beperkte bescherming biedt tegen milde en gematigde ziekte veroorzaakt door het coronavirus. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten kondigden daarop aan dat ze het vaccinatieprogramma met het AstraZeneca-vaccin voorlopig opschorten.

AstraZeneca liet al weten dat de studie waarvan sprake werd uitgevoerd bij 2.000 jonge en gezonde mensen en dat het bedrijf er vertrouwen in heeft dat het vaccin mensen wel beschermt tegen ernstige ziekte aangezien het neutraliserende antilichamen produceert die gelijkaardig zijn aan die van andere vaccins tegen het virus.