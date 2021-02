De koudste winter gaan we niet voorbijsteken: 71 dagen op rij onder nul en een dichtgevroren Noordzee

We zitten in een stevige winterprik, maar die valt in het niets bij wat ons land in de winter van 1962/1963 doorstond. 71 dagen en nachten raakte het kwik niet boven het vriespunt. 200 landgenoten kwamen om van de koude – of de hitte, want de brandweer kon niet blussen door de dichtgevroren waterleidingen. “En op de Noordzee dreven klompen bevroren zeewater, zo groot als een auto”, herinnert kustburgemeester Jean-Marie Dedecker (68) zich.