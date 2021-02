Coronamaatregelen dreigen eerste schaatsplezier in jaren te vergallen: al zeker niet in natuurgebieden, beslissing ligt bij burgemeesters

Als de weersvoorspellingen kloppen, kan er binnenkort mogelijk geschaatst worden op natuurijs. Maar mag dat tijdens de coronapandemie? In Aalter is de beslissing al gevallen: op de Kraenepoel mag niet geschaatst worden. Andere gemeentebesturen wachten af. Het Agentschap Natuur en Bos liet intussen aan de lokale besturen weten dat in hun natuurgebieden niet zal mogen worden geschaatst.

Op sommige plaatsen, zoals de Kraenepoel in Aalter, is het al drie winters geleden dat er nog geschaatst kon en mocht worden. Op andere plaatsen is het zelfs al negen jaar geleden. Met dagen van diepvriestemperaturen in het verschiet, is het niet ondenkbaar dat het ijs in het weekend her en der dik genoeg zal zijn om de schaatsen aan te binden.

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) luidt het dat schaatsen onder buitensporten valt, en dat het dus mag onder de huidige coronamaatregelen, zolang de afstandsregel en het samenscholingsverbod (maximum vier mensen bijeen) gerespecteerd worden. Maar burgemeesters en gouverneurs kunnen wel extra maatregelen nemen, luidt het. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen de sneeuw op de Hoge Venen te veel wandelaars lokte.

Burgemeesters

Deze keer moeten burgemeesters dus niet enkel de dikte van het ijs - vaak gaat het licht op groen bij circa 12 cm - opvolgen om hun beslissing te nemen. Ook de coronacrisis speelt mee. Dat blijkt nu al in Aalter, waar de schaatshotspot bij uitstek van Oost-Vlaanderen al zeker dicht blijft. Het Aalterse gemeentebestuur denkt dat er te veel volk op af zal komen. Het West-Vlaamse Damme, waar de Damse Vaart traditioneel veel schaatsers aantrekt, stelt een beslissing uit tot er daadwerkelijk ijs op de vaart ligt. Ook verschillende andere steden en gemeenten met potentiële schaatsplaatsen wachten af, of lijken niet geneigd om toestemming te geven eenmaal het ijs dik genoeg is.

Niet in natuurgebied

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid besliste intussen al om schaatsen niet toe te laten op plassen, meanders en vijvers die het in beheer heeft. “Gezien de huidige coronamaatregelen kunnen geen samenscholingen toegestaan worden”, klinkt het. “In normale omstandigheden beslissen de burgemeesters van de betrokken gemeenten, in samenspraak met Natuur en Bos, de brandweer en de ijsmeesters, of het ijs veilig genoeg is op onze potentiële schaatsvijvers. Enkel na een positieve beslissing mag er geschaatst worden, weliswaar altijd op eigen risico. Deze winter zal Natuur en Bos echter op geen enkele plaats toestaan dat er geschaatst wordt.”