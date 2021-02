Versoepelen als alle 65-plussers en risicogroepen gevaccineerd zijn, is dat wel een goed idee?

Als het aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zou liggen, zijn er meer versoepelingen mogelijk als de 65-plussers en mensen met chronische aandoeningen gevaccineerd zijn. Ook SP.A-voorzitter Conner Rousseau bood een gelijkaardig perspectief in zijn nieuwjaarsboodschap. Maar is die piste realistisch? En houdt ze gevaren in als het virus daardoor meer zal circuleren onder de jonge gezonde bevolking?