Koudegolf doet vraag naar stookolie pieken

Foto: An Nelissen

Het koude weekend en het aangekondigde vriesweer de volgende dagen zorgt voor een piek in de vraag naar huisbrandolie. Dat bevestigt Johan Mattart, algemeen directeur van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco) maandag. “Bij verschillende verdelers stond de telefoon vanmorgen roodgloeiend. Op een paar uur tijd werd een volledige week gevuld met bestellingen”, klinkt het.

Met de koude week in het vooruitzicht beslissen veel mensen om nog snel een nieuwe voorraad stookolie in te slaan. Dat zorgt voor gevulde orderboekjes bij verdelers van stookolie. “De weersvoorspellingen en de nieuwsberichten maken dat er heel wat mensen stookolie inslaan”, vertelt Mattart. De vraag komt vooral van mensen met kleinere tanks, maar ook van personen van wie de tank, die ze vorig voorjaar toen de prijs op een laagtepunt stond tot de nok hadden gevuld, stilaan leeg raakt.

Door de toenemende vraag en de aanhoudende vriestemperaturen herhaalt de sectorvereniging ook haar vraag om de rij- en rusttijden voor de sector te versoepelen. “Onze chauffeurs zijn vaker bezig met laad- en losoperaties dan dat ze achter het stuur zitten”, aldus Mattart. “Bovendien rijden ze eigenlijk ook enkel rond de kerktoren.” Hij vindt het “onverantwoord om mensen in de kou te laten” en herhaalt daarom de vraag om de regeling te versoepelen.

Stookolie is nu ook duurder dan enkele maanden geleden. De prijs van een vat Brent-olie -de oliesoort die gebruikt wordt in Europa- staat nu op zo’n 60 dollar, wat meteen het hoogste niveau is sinds 20 februari vorig jaar, dus voor de start van de coronapandemie.