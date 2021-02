“Je stapt het veld op en denkt: laat ze maar wegblijven vandaag”: zo vervelend zijn de vriestemperaturen voor doelmannen

Later deze week, als er enkele cruciale bekermatchen op het programma staan, daalt het kwik naar -10. En zeggen dat de Engelse topper Liverpool-Manchester City (1-4) volgens Jürgen Klopp nu al beslist werd door een kouwelijke doelman. Maar hoeveel last heeft de eenzame doelman nu echt van dit weer? “Je stapt het veld op en denkt: laat ze maar wegblijven vandaag .”

Zijn tenen waren bevroren. Dat was voor Jürgen Klopp een uitleg waarom zijn Braziliaanse doelman Alisson, anders nagenoeg feilloos met de voeten, in de topper tegen Manchester City twee keer in de fout ...