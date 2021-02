Romelu Lukaku opnieuw gelinkt aan… Manchester City: “Je spreekt al snel over 100 miljoen euro”

De wintermercato mag dan wel een week geleden afgesloten zijn, de transfergeruchten stoppen nooit. En dus wordt Romelu Lukaku maandag opnieuw, jawel, gelinkt aan Manchester City.

‘Big Rom’ speelt voor het tweede seizoen op rij de pannen van het dak in Italiaanse loondienst bij Internazionale. Onder trainer Antonio Conte is de Rode Duivel volledig opengebloeid en zit hij dit seizoen alweer aan twintig doelpunten voor de club die 80 miljoen euro op tafel legde voor de Belgische spits. En die prestaties blijven niet onopgemerkt.

Eind januari lanceerde ‘The Telegraph’ al het gerucht dat Manchester City Lukaku, die in het verleden voor Man United speelde, op de lijst heeft staan met potentiële vervangers voor Sergio Agüero, wiens contract komende zomer afloopt. Net als Erling Haaland, trouwens. Nu komt ook ‘The Athletic’ met hetzelfde verhaal. Gabriel Jesus werd lang aanzien als de spits van de toekomst voor de Cityzens, maar de Braziliaan stelt dit seizoen teleur. Daarom zou de club van Kevin De Bruyne uitkijken naar een nieuwe nummer negen, met Lukaku dus op de shortlist.

Al plaatst transferexpert Fabrizio Romano wel vraagtekens bij die geruchten. “Ik heb dat gecheckt bij Inter en Lukaku, en momenteel is er niets aan de hand”, aldus de Italiaan. “Dat wil zeggen: geen officieel bod of contact met zijn manager. We moeten dus afwachten want City zoekt inderdaad naar een nieuwe spits. De kans dat Agüero vertrekt, is bijzonder groot. Maar Inter spendeerde véél geld aan Lukaku en hij speelt fantastisch onder Conte, die van hem houdt. Dus dan spreek je al snel over een noodzakelijk bod van meer dan 100 miljoen euro. Dat wordt dus niet makkelijk.”