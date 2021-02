Spanjaard die 2.000 tumoren veinsde en geld van goede doelen uitgaf aan luxegoederen moet twee jaar in de cel

Een Spanjaard die maar liefst 2.000 tumoren veinsde en op die manier voor 264.780 euro aan schenkingen wist binnen te rijven, moet voor twee jaar de gevangenis in. Zijn advocaat bereikte daarover maandag een akkoord met het Spaanse gerecht. De man had eerder bekentenissen afgelegd.

De 50-jarige Paco Sanz lijdt daadwerkelijk aan een zeldzame erfelijke ziekte die goedaardige tumoren kan veroorzaken. Hij beweerde echter jarenlang op televisie, internet en in het openbaar dat hij tot maar liefst 2.000 tumoren had en mogelijk binnenkort zou overlijden. De vijftiger richtte zelfs een non-profitorganisatie op om onderzoek te voeren naar zijn ziekte - het Cowden-syndroom - en benoemde zichzelf tot voorzitter. Er is ook een boek verschenen over hem.

Tijdens televisieoptredens en op sociale media beweerde hij regelmatig dat hij geld nodig had voor de behandeling van zijn zeldzame ziekte in de Verenigde Staten. Heel wat mensen - onder wie ook bekenden uit de cultuur- en sportwereld - kregen medelijden met de man en schonken hem geld.

De Spanjaard werd volgens het Spaanse nieuwsagentschap Europa Press gratis behandeld in een ziekenhuis in de buurt van zijn woning in Valencia. Zijn leven zou nooit in gevaar zijn geweest. Hij reisde wel degelijk vaak naar de Verenigde Staten, maar zou er slechts één gratis behandeling hebben ondergaan. Een andere keer maakte hij gewoon een cruise. Het ingezamelde geld zou hij volgens Europa Press hebben uitgegeven aan luxegoederen.

In 2017 kwam zijn bedrog aan het licht en werd de zogezegd terminaal zieke man opgepakt. Ook zijn toenmalige vriendin werd aangeklaagd omdat ze met hem onder een hoedje zou hebben gespeeld. Volgens de advocaat van de vrouw verkeerde ze echter in de waan dat haar vriend inderdaad doodziek was en had ze hem ter goeder getrouw geholpen.