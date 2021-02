Waarde Bitcoin gaat door het dak na aankondiging Tesla-topman Elon Musk: moeten we er dan nu in investeren?

De digitale munt Bitcoin is maandag opnieuw naar een recordhoogte gestegen. Eén Bitcoin is nu maar liefst 44.899 dollar (zo’n 37.260 euro) waard. De forse stijging komt er na een aankondiging van Tesla-topman Elon Musk, die niet alleen 1,5 miljard dollar investeert in Bitcoin, maar de digitale munt binnenkort ook gaat accepteren als betaalmiddel voor een elektrische wagen. Is het dan nu het moment om erin te investeren?