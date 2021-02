Yves Vanderhaeghe neemt ook de beker serieus met noodlijdend Cercle

Onder het motto ‘de beker als kortste weg naar succes’ wil de nieuwe Cercle-coach Yves Vanderhaeghe dinsdagavond voluit voor winst gaan tegen KV Oostende.

“Uiteraard primeert het behoud, maar de beker geeft mij de mogelijkheid om iedereen aan het werk te zien”, aldus Vanderhaeghe. “Het moet de groep ook prikkelen en motiveren want wie het goed doet in de beker maakt ook veel kans om te blijven staan in de competitie. Dat deden we ook na de bekerwinst vorige week tegen Leuven. Tegen KV Mechelen koos ik zaterdag bijvoorbeeld voor dezelfde verdediging.” Die zal nu zeker wijzigen want Marcelin is geschorst, Vitinho heeft was last en blijft net als Didillon aan de kant. “We hebben vier keepers maar Bruzzese deed het goed in Leuven en krijgt een nieuwe kans.”

De groep gaat voor het eerst in maanden niet in afzondering, maar dat betekent niet dat de beker niet belangrijk zou zijn voor Cercle. “Zeker niet”, repliceert Vanderhaeghe. “Het is en blijft de kortste weg naar een prijs en op elk palmares staat dat goed. We komen samen in het hotel na de middag, ik geef de jongens de kans zich klaar te stomen in hun vertrouwde omgeving. Zeker als we thuis spelen doen we het liever zo.”

Een paar weken geleden ontmoette Vanderhaeghe nog zijn ex-club KV Oostende met KV Kortrijk. “Die match had toen nooit mogen gespeeld worden”, vindt Vanderhaeghe. “Er lag zoveel sneeuw, dat veld was gewoon niet bespeelbaar. De kalender zit vol, ik weet het maar dit was profvoetbal onwaardig.”

Dinsdag zal het veld er wel goed bij liggen. Het Jan Breydelstadion beschikt namelijk over veldverwarming en die werkt al op volle sterkte sinds zondagmorgen. Het veld is nu al helemaal sneeuwvrij. Ook de speciale lampen die het gras ook in de winter doen groeien, worden momenteel maximaal ingezet. “Er zijn ook nog extra doeken gelegd die voor vijf graden extra zorgen”, wist Vanderhaeghe nog.