Kevin Mirallas schenkt zijn Turkse club de zege

Op de 24e speeldag in de Turkse competitie heeft Kevin Mirallas zijn team Gaziantep maandag aan een 2-0 zege tegen Göztepe geholpen. Een kwartier voor tijd legde de Belgische spits de eindstand vast, zes minuten later mocht hij gaan rusten. Bij Göztepe mocht Peter Zulj (ex-Anderlecht) tien minuten voor tijd invallen.

Voor Gaziantep was het de eerste zege in vijf wedstrijden, uit de vorige vier werd slechts één punt gepuurd. Met 38 punten is het team van voormalig Standard-coach Ricardo Sa Pinto zevende in de Super Lig.