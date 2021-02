Domper in strijd voor Premier League-titel: Manchester United moet het “aantal weken” zonder Paul Pogba stellen

Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer is middenvelder Paul Pogba voorlopig kwijt. De Franse international blijkt zaterdag in het duel met Everton (3-3) een blessure aan het dijbeen te hebben opgelopen, meldde de Noorse coach maandag. Pogba moest kort voor rust naar de kant, enkele dagen nadat hij tot speler van de maand was uitgeroepen bij de nummer twee van de Premier League.

Pogba’s afwezigheid is een tegenvaller voor de club, die de naaste belager is van stadgenoot Manchester City in de Premier League en ook binnenkort duels om de FA Cup en de Europa League op het programma heeft staan.

“Het is een blessure die een aantal weken herstel vraagt”, zei Solskjaer op de clubwebsite. “Hij werkt er hard aan. Natuurlijk is Paul de laatste weken belangrijk geweest voor ons, maar we nemen geen enkel risico.”

De eerste wedstrijd die Pogba mist is dinsdag het duel uit de vijfde ronde van de FA Cup met West Ham.