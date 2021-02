De Bleeckere legt uit waarom VAR niet tussenkwam bij afgekeurd doelpunt AA Gent: “Technologie was niet bruikbaar”

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck was zondagavond na afloop van het competitieduel tegen Eupen (2-2) niet te spreken over de rol van de spelleiding, die volgens hem twee keer in de fout ging. Daags na de match hebben de Buffalo’s het in een officieel persbericht over “twee scheidsrechterlijke vergissingen” en zeggen ze de zaak aan te zullen kaarten “via de gepaste kanalen” opdat “de nodige conclusies” worden getrokken.

LEES OOK. Gent-uitblinker Tarik Tissoudali baalt door VAR-tussenkomsten: “Zo voel je je bestolen”

Vanhaezebrouck verwees in zijn kritiek naar de openingsgoal van Eupen, waarbij Baby de bal met hoofd raakte en doelpuntenmaker Prevljak dus buitenspel zou staan. Toch annuleerde de VAR het doelpunt niet. Daarnaast begreep ‘HVH’ niet waarom de 3-2 van Tissoudali werd afgekeurd voor buitenspel van Bezus. Ook daar had de VAR volgens hem moeten ingrijpen en de grensrechter overrulen.

“Drie goals maken en maar één geldige tegenkrijgen en toch niet winnen, dat is heel moeilijk te vatten voor mij”, zei een misnoegde Vanhaezebrouck na afloop. Hij kreeg ook geel van ref Laforge.

In een videoboodschap gaf Frank De Bleeckere meer uitleg over de bewuste fase met Tissoudali. Volgens hem kan er geen buitenspellijn getrokken worden en werd er voortgegaan op een “visuele interpretatie” van de feiten. “Daarom werd het oordeel van de grensrechter gevolgd, omdat er niet bewezen kon worden dat hij een clear error had begaan.”

#ElevenGazette | Frank De Bleeckere verklaart het ontbreken van de offside-lijn tijdens #GNTEUP en het hierdoor afgekeurde doelpunt van Tarik Tissoudali. ???? pic.twitter.com/gP2pFvVt5C — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 8, 2021

Gent is boos

In het communiqué zegt Gent “verwonderd te zijn over twee scheidsrechterlijke vergissingen die een directe impact hadden op het resultaat van de wedstrijd van 7 februari 2021 tegen KAS Eupen. Zij deelt het ongenoegen van haar supporters hieromtrent”, klinkt het.

“De club betreurt dat het - zelfs met de aanwezigheid van de VAR - onmogelijk bleek een correcte en snelle beslissing te nemen over duidelijke en objectief meetbare fases. De club zal hierover via de gepaste kanalen haar standpunt en argumenten overmaken, en hoopt dat hieruit de nodige conclusies getrokken worden”, besluit de club.