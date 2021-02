Rusland heeft twee keer zoveel coronadoden als regering beweert

Het aantal coronadoden in Rusland is meer dan twee keer zo hoog als de Russische regering beweert. Dat blijkt uit gegevens die maandag werden bekendgemaakt, van het nationale bureau voor de statistiek Rosstat.

In 2020 stierven 162.429 Russen aan Covid-19. Op de officiële pagina van de Russische overheid staat dat er maar 77.068 doden vielen sinds het begin van de pandemie. De verklaring hiervoor is dat enkel de gevallen waarbij Covid-19 officieel na autopsie werd vastgesteld zijn meegeteld in de telling van de overheid. Er was al veel kritiek op deze telmethode.

Het Russische statistiekbureau keek naar de zogenaamde oversterfte en maakte zo een berekening. Dat geeft een veel accurater beeld van het ware dodental. In 2020 stierven er bijna 18 procent meer mensen in Rusland dan het jaar voordien. December was de ergste maand met 44.435 sterfgevallen ten gevolgen van het coronavirus. In januari was het aantal sterfgevallen met 11 procent gedaald.

Rusland heeft onlangs heel wat coronamaatregelen versoepeld. In de hoofdstad Moskou stond burgemeester Sergej Sobianin toe dat nachtclubs en restaurants weer open mochten. Theaters, bioscopen en concertzalen werden weer in gebruik genomen en alle scholen en universiteiten gingen weer open. Rusland rekent op zijn eigen ontwikkeld vaccin Spoetnik-V om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.