Aster Nzeyimana verdedigt vriendin Lize Feryn na ‘Telefacts’-uitzending over zaak-De Pauw: “Sensatie boven waarheid verkozen”

VRT-sportjournalist Aster Nzeyimana heeft op Twitter uitgehaald naar VTM, naar aanleiding van de ‘Telefacts’-reportage die de zender donderdag uitzond over Bart De Pauw. Daarin werd geciteerd uit een sms-conversatie tussen De Pauw en Lize Feryn, één van de 13 vrouwen die de televisiemaker beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag en de vriendin van Nzeyimana. Maar “ze hebben moedwillig belangrijke, bezwarende en intimiderende delen weggelaten”, aldus Nzeyimana. VTM laat in een reactie weten dat “alle beweringen die worden gedaan, zijn gecheckt op waarheid door de Telefacts-redactie”.

In de bewuste reportage werd een sms-conversatie tussen De Pauw en Feryn getoond. Daaruit zou moeten blijken dat Feryn zelf toenadering zocht tot De Pauw, en dat de actrice deels meeging in diens avances. Maar volgens Nzeyimana, de vriend van Feryn, is dat geen correcte weergave van de realiteit. “Het meest kwalijke aan die Telefacts-uitzending is dat ze de sms’en van Lize zwaar geframed hebben”, klinkt het op Twitter. “Ze hebben moedwillig belangrijke, bezwarende en intimiderende delen weggelaten, en het laten lijken alsof Lize gretig meedeed met die seksuele toon van BDP. Over de machtsverhouding die voor een ongelooflijk ongemakkelijke positie zorgt bij een piepjong meisje wordt zelfs niet gesproken.”

LEES OOK. ‘Telefacts NU’ duikt in de zaak-Bart De Pauw met getuigenis van zijn vrouw: “Ik neem het hem echt ongelofelijk kwalijk”

Het meest kwalijke aan die Telefacts uitzending is dat ze de sms’en van Lize zwaar geframed hebben. Ze hebben moedwillig belangrijke, bezwarende en intimiderende delen weggelaten, en het laten lijken alsof Lize gretig meedeed met die seksuele toon van BDP. — Aster Nzeyimana (@asternzey) February 8, 2021

“Het integrale gesprek toont echter een heel ander beeld”, aldus Nzeyimana. “Het is daarom uiteraard dat het Openbaar Ministerie heeft geoordeeld om BDP door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Te vervolgen. Dat zouden ze natuurlijk nooit doen als het maar was wat Telefacts uitzond. Ik hoop ergens dat mensen slim genoeg zijn om dat te begrijpen. Dat Telefacts ook nu sensatie verkiest boven waarheid, en de slachtoffers slechts pionnen zijn in een lelijke strijd om 12 miljoen (de schadevergoeding die De Pauw van de VRT eist voor de stopzetting van de samenwerking met zijn productiehuis, nvdr.).”

LEES OOK. Advocaat van slachtoffers reageert: “Het is de zoveelste keer dat de feiten worden geminimaliseerd, verdraaid en uit hun context werden gehaald”

VTM: “Alle beweringen gecheckt en bevestigd door verschillende bronnen”

In een reactie schrijft VTM dat “alle beweringen die in de reportage worden gedaan, zijn gecheckt op waarheid door de Telefacts-redactie, en zijn gestoeld op documenten of zijn aan de redactie bevestigd door verschillende, van elkaar onafhankelijke bronnen.” De zender benadrukt ook dat “de redactie alle partijen op voorhand heeft geïnformeerd over de reportage”, en dat “alle partijen meermaals gevraagd zijn om een reactie te geven of om geïnterviewd te worden. Helaas hebben zij dit geweigerd. De burgerlijke partijen hebben de reportage op voorhand kunnen bekijken en hebben hun opmerkingen doorgegeven. In overleg heeft dit geleid tot een aantal aanpassingen in de reportage.”

Foto: VTM

“Welke boodschap stuurt dit uit naar toekomstige slachtoffers?”

Volgens Nzeyimana is de bewuste reportage ook een kwalijk precedent voor vrouwen in soortgelijke situaties in de toekomst. “Ondertussen moet Lize zich verantwoorden voor een gesprek dat nooit in die volgorde, in die context en met die zogezegd flirterige toon heeft plaatsgevonden. En dat suckt, en is zwaar unfair voor iemand die haar nek uitsteekt om grensoverschrijdend gedrag een halt toe te roepen. Ik maak me vooral zorgen over welke boodschap dit uitstuurt naar toekomstige slachtoffers: ze tonen dat men terecht schrik moeten hebben om met hun verhaal naar buiten te komen. En dat een karrevracht aan haatberichten en dreigmails hun deel zal zijn.”

LEES OOK. VRT en experts misnoegd over gelekt gesprek met Bart De Pauw: “Dit zaait angst bij slachtoffers” (+)

Ik maak me vooral zorgen over welke boodschap dit uitstuurt naar toekomstige slachtoffers: Ze tonen dat men terecht schrik moeten hebben om met hun verhaal naar buiten te komen. En dat een karrevracht aan haatberichten en dreigmails hun deel zal zijn. — Aster Nzeyimana (@asternzey) February 8, 2021

bekijk ook

Advocaat van slachtoffers Bart De Pauw reageert: “Het is de zoveelste keer dat de feiten worden geminimaliseerd, verdraaid en uit hun context werden gehaald”

Advocaat van slachtoffers reageert op eis om enveloppen te openen in de zaak Bart De Pauw

Eerste dag van proces tegen Bart De Pauw zit erop: “Drie jaar lang gezwegen, ik ben blij dat ik mijn verhaal ga kunnen doen”