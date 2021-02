China roept Tesla op het matje voor technische problemen met auto’s

De Chinese autoriteiten hebben verantwoordelijken van de Amerikaanse autobouwer Tesla op het matje geroepen wegens “disfuncties” bij zijn elektrische auto’s. Het zou gaan om veiligheidsproblemen, zoals onvrijwillig accelereren of een batterij die in brand schiet, aldus de marktregulator.

Enkele maanden geleden moest Tesla nog bijna 30.000 wagens terugroepen in China. Dat land heeft de grootste automarkt ter wereld en is dus onmisbaar voor elke constructeur.

De Chinese regulator en onder meer de minister van Transport hebben de verantwoordelijken van Tesla op het matje geroepen, om hen te vragen “zich strikt aan de Chinese wetten en reglementering te houden, zodat ook de veiligheid en de rechten van de consument gegarandeerd zijn”, klinkt het in een persbericht. Over de omvang van de problemen, werd niets meegedeeld.

Tesla zei op zijn beurt dat het de controles fors gaat opdrijven, “zodat de belangen van de consument gegarandeerd zijn”. De autobouwer heeft in Shanghai een derde fabriek gebouwd, naast New York en Nevada. De in China geproduceerde Tesla-modellen worden via de haven van Zeebrugge naar Europa getransporteerd.