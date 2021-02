Telefacts over Bart De Pauw offline gehaald

De uitzending van Telefacts nu over de zaak Bart De Pauw, door VTM vorige donderdag uitgezonden en tot vandaag te herbekijken op VTM Go, is daar niet langer te zien. Ze is offline gehaald, en wel op vraag van Woestijnvis.

“Afgelopen weekend kwam er een claim binnen van Woestijnvis met betrekking tot de Telefacts NU uitzending over de zaak-Bart De Pauw” zegt woordvoerster An Goovaerts. “Woestijnvis vindt dat de makers van Telefacts NU oneigenlijk gebruikmaken van beeldmateriaal (Het Geslacht De Pauw, Loft, Nieuwsjagers en Willy”s en Marjetten) en vraagt daarom twee zaken: het offline halen van de uitzending en een financiële schadeclaim. DPG Media is, onder alle voorbehoud, op het eerste verzoek ingegaan en heeft de uitzending offline gehaald. Onze juridische dienst buigt zich nog over het tweede aspect van de claim.”

De uitzending leidde eerder al tot controverse, omdat ze eenzijdig pro Bart de Pauw zou zijn. Dat heeft dus niets te maken met het offline halen van de reportage.

bekijk ook

Advocaat van slachtoffers Bart De Pauw reageert: “Het is de zoveelste keer dat de feiten worden geminimaliseerd, verdraaid en uit hun context werden gehaald”

Advocaat van slachtoffers reageert op eis om enveloppen te openen in de zaak Bart De Pauw

Eerste dag van proces tegen Bart De Pauw zit erop: “Drie jaar lang gezwegen, ik ben blij dat ik mijn verhaal ga kunnen doen”