Europese Unie bestelt nog eens 300 miljoen dosissen van Pfizer-vaccin

De Europese Unie heeft een contract ondertekend voor de aankoop van nog eens 300 miljoen dosissen van het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de Europese Commissie.

De EU kocht in november al 300 miljoen dosissen van het Pfizer-vaccin aan, en kondigde in januari aan dat het een optie had genomen op nog eens 300 miljoen dosissen van dat middel. De onderhandelingen over een definitieve deal zijn nu afgerond: “De Commissie heeft het nieuwe contract vandaag ondertekend”, aldus een woordvoerder.

Volgens een official die betrokken was bij de onderhandelingen met Pfizer gaat het om 200 miljoen dosissen die nog in 2021 geleverd moeten worden. Over de levering van de resterende 100 miljoen dosissen wordt nog verder onderhandeld.