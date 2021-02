Eden Hazard over hoe hij omgaat met de blessures die hem teisteren: “Het is niet het einde van de wereld”

Eden Hazard lag de voorbije maanden meer in de lappenmand dan dat hij het op een voetbalveld stond. Zijn transfer naar Real Madrid bleek daardoor nog geen succes. Maar de Rode Duivel valt niet in een zwart gat, zo blijkt uit een interview met ‘On the Front Foot’.

Een enkelblessure na een trap van Thomas Meunier, een spierblessure tijdens een wedstrijd, een andere spierblessure op training… Het hield niet op voor Hazard, die tot op heden nog maar tot 35 optredens voor De Koninklijke. De club die 100 miljoen euro betaalde aan Chelsea.

“Hazard is niet blij met de situatie”, zei coach Zinédine Zidane vorige week. “En hij begrijpt het nog steeds niet omdat hij alles doet om goed te zijn. Soms zijn dit dingen die gebeuren in het leven van een speler. Hij moet het accepteren en iets veranderen om te proberen de situatie anders te maken. Hij is de eerste die goed wil zijn. We hebben hem nodig op 100 procent.”

Foto: REUTERS

Bij ‘On the Front Foot’ gaf de Rode Duivel een inkijk in hoe hij omgaat met die blessurelast.

“Ik heb het geluk dat ik thuis ben wanneer ik geblesseerd ben”, aldus Hazard. “Ik heb mijn gezin om mij erdoor te sleuren. Het is dus niet het einde van de wereld voor mij omdat ik tijd kan spenderen met mijn kinderen. Als je alleen en geblesseerd bent, dan kan het zwaar worden. Maar ik heb mijn familie om mij te steunen. Wanneer je geblesseerd bent, kan je ook maar zoveel doen als je kan. Je kan harder werken om sneller te genezen, maar mijn blessures hebben gewoon tijd nodig. Ik moet gewoon afwachten, er hard voor werken en intussen tijd spenderen met mijn gezin.”

Hazard liet ook nog weten dat hij hoopt nog “minstens vijf of zes jaar” te kunnen voetballen.