Jean-Marie Dedecker weet waarom Theo Francken niet verkozen werd tot ondervoorzitter N-VA: “Bewuste strategie van Bart De Wever”

Dat het duo Lorin Parys en Valerie Van Peel wel en Theo Francken niet verkozen werd tot de nieuwe ondervoorzitter van N-VA, maakt deel uit van een bewuste strategie van de partijtop en voorzitter Bart De Wever. Dat heeft Jean-Marie Dedecker, een goede vriend van Francken, maandagavond gezegd in ‘Terzake’. Parys en Van Peel spraken dat echter meteen tegen.

“De verkiezingen zijn bijna een publieke afstraffing geworden voor Theo Francken. En dat doet pijn voor hem en voor mij”, aldus Dedecker. “Hij is de stemmenkampioen van N-VA en hij verdient dat niet. Dit is niet minder dan een paleisrevolutie, een scenario dat vooraf door de partijtop werd uitgewerkt.”

“Mooie rehabilitatie”

Het was Jean-Marie Dedecker zelf die zijn poulain gepusht had om de handschoen op te nemen. “Ondervoorzitter zijn, dat betekent niets, maar het zou een mooie rehabilitatie zijn”, zei de burgemeester van Middelkerke een tijdje geleden tijdens een live gesprek op Facebook. Hij verwees daarbij onder meer naar de affaire-Kucam, waarna Francken volgens Dedecker “de steun van de partijtop” verloren zou hebben. “Maar hetgeen hem aangewreven wordt, is niet correct”, zo verklaarde Dedecker maandagavond nog. “Het gerecht heeft het onderzocht: hij heeft geen misdaad gepleegd. Het enige wat hij verkeerd heeft gedaan, is dat hij het vertrouwen in de verkeerde persoon heeft gesteld. Theo is een heel bevlogen kerel. En dat wordt nu gebruikt om hem af te maken door mensen die hem niet moeten hebben.”

“Strategie van De Wever”

Volgens Dedecker was het originele plan dat Wilfried Vandaele een stap opzij zou zetten en dat Parys de nieuwe fractievoorzitter van de partij in het Vlaams Parlement zou worden. “Maar Vandaele wil die stap opzij niet zetten, waardoor Parys (die in 2018 door de partijraad werd aangesteld als ondervoorzitter, nvdr.) wel ondervoorzitter moet blijven. Dit was de strategie van Bart De Wever, die pertinent aan Francken heeft gevraagd om zijn kandidatuur in te trekken. Daar ben ik formeel in, anders zou ik het niet zeggen.”

Volgens Dedecker is Francken het slachtoffer van de “tweespalt” in de partij. “Francken wil de nadruk blijven leggen op migratie en veiligheid, maar er is ook een andere groep die meer naar het midden wil. Maar het midden, dat is niets.”

“Er is niets gebroken”

Volgens Valerie Van Peel en Lorin Parys, de twee die na één stemronde samen werden verkozen tot de nieuwe ondervoorzitters van de partij, ontkennen de beweringen van Dedecker met klem. “Ik neem aan dat het resultaat niet fijn was voor Theo”, aldus Parys. “We hebben nadien ook nog contact met elkaar gehad. In alle vriendschap, er is niets gebroken. Maar dat Bart De Wever aan Theo gevraagd zou hebben zich geen kandidaat te stellen, daar is voor zover ik weet geen sprake van.”

Van Peel vindt het logisch dat Dedecker opkomt voor zijn goede vriend. “Ik ken mijn partijraad. Wat Dedecker zegt, klopt gewoon niet. Het is logisch dat hij teleurgesteld is en eigenlijk is het prachtig dat er nog vriendschap bestaat in de politiek, maar zijn analyse is fout. Theo blijft een van onze speerpunten. Niemand van de partij wil migratie laten vallen. Theo heeft gewoon een fout gemaakt met Kucam, hij is naïef geweest, maar hij heeft zich daarvoor geëxcuseerd en daarmee is de kous af.”