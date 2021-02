Rechterhand van Raf Simons treedt uit de schaduw en wordt nieuwe creatief directeur bij Maison Alaïa: “Match made in heaven”

Het prestigieuze modehuis Alaïa heeft drie jaar na de dood van oprichter Azzedine Alaïa een nieuwe hoofdontwerper. De Belg Pieter Mulier, de rechterhand van Raf Simons, treedt uit de schaduw van zijn leermeester en is aangesteld als nieuwe creatief directeur van het huis. “Dit is een match made in heaven”, zegt Elspeth Jenkins, chef mode bij de Belgisch editie van Marie-Claire. “Een nobele onbekende voor het grote publiek, maar insiders weten maar al te goed wat hij allemaal al heeft bewezen.”