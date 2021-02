Al 10 jaar probeert Veolia concurrent Suez in te lijven, zonder succes, en dus probeert die eerste het met een vijandig overnamebod

Al bijna 10 jaar probeert de Franse afval- en waterzuiveringsreus Veolia zijn concurrent Suez over te nemen om samen een “wereldkampioen in ecologische transformatie” te vormen. Al die tijd weigerde Suez in te gaan op de avances. En dus bracht Veolia zondagavond – tegen eerdere beloftes in – een ‘vijandig overnamebod’ uit van 7,9 miljard euro. Prompt stapte Suez naar de rechter. Die heeft alvast de opschorting van het bod bevolen.