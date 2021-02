Heel wat mensen twijfelen of ze zich wel zouden laten vaccineren: de hardnekkigste argumenten tegen coronaprik doorprikt

In Antwerpen wil 25 procent zich niet laten vaccineren en nog eens tien procent twijfelt, blijkt uit de Motivatiebarometer van de UGent. En ook in andere provincies ligt dat percentage behoorlijk hoog. Problematisch, want als we groepsimmuniteit willen halen, moet 70 à 80 procent van de bevolking openstaan voor een vaccin. Wij legden de hardnekkigste argumenten tégen een vaccin voor aan experts.