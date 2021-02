Union spant zeil over de sneeuw voor bekerclash met Anderlecht

Union speelt donderdag dé match van het jaar: de bekerderby tegen Anderlecht. Alleen ligt er geen veldverwarming in het Dudenpark. De 1B-club doet er nu alles aan om zijn mat speelklaar te krijgen. Een zeil over het veld moet alles doen dooien.

Bij Union Sint-Gillis maken ze zich sterk dat de bekerclash tegen Anderlecht gewoon kan doorgaan. Gisteren lag er wel een dik pak sneeuw op het terrein en het vriest dat het kraakt, maar er wordt aan gewerkt. Terreinverzorgers schepten sneeuw weg – voor zover dat mogelijk was – en legden dan een zeil over het veld. Dat blijft er liggen tot donderdagmiddag en (in combinatie met warme lucht?) moet dat voor dooi zorgen. Een veldverwarming is er niet, dit is ook het systeem dat OH Leuven, Charleroi en Oostende gebruiken. “Ondanks de forse vriestemperaturen maak ik me sterk dat ons terrein goed bespeelbaar zal zijn”, aldus Union-manager Philippe Bormans. “Het zal niet aanvoelen als beton.”

De trainingen werkt Union deze week wel af in het nationale oefencentrum van Tubeke. Daar kunnen de spelers ook indoor werken. Normaal gezien trainen ze op een oefencomplex in Lier, maar daar zijn de velden onbespeelbaar.

Brugge oké

De bekerwedstrijden van vanavond komen normaal gezien niet in het gedrang. Op Jan Breydel is er Cercle-Oostende en morgen volgt Club Brugge-Antwerp. De veldverwarming draait al sinds zondagochtend en de grasmat is bijna sneeuwvrij. Ook de speciale lampen, die het gras in de winter doen groeien, worden nu maximaal ingezet. Cercle bereidt zich wel voor op een kunstgrasveld dat sneeuwvrij werd gemaakt.