Botaka misloopt Bossut opnieuw na de schedelbreuk

In een interview met deze krant zei Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut zaterdag dat hij erg ontgoocheld was in Jordan Botaka. De flankspeler bezorgde de keeper begin augustus een schedelbreuk na een onopzettelijke kniestoot. Hij excuseerde zich daar wel voor, maar toen Bossut hem in november kruiste tijdens AA Gent-Zulte Waregem, negeerde Botaka de doelman.