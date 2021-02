Vincent Kompany toont zich groot voorstander van de BeNeLiga: “Hoe sneller, hoe beter”

Komt de BeNeLiga er nu of niet? Club Brugge is een van de drijvende krachten achter het idee om een samensmelting te maken van de Belgische en Nederlandse competities, maar ook Anderlecht-coach Vincent Kompany is pro.

“Hoe sneller die BeNeLiga er komt, hoe beter”, aldus Kompany in La Tribune. “We moeten dat doen om te overleven. Weldra gaan de grote Europese clubs zich isoleren en hun eigen competities oprichten. Daardoor gaat hun financiële slagkracht wellicht verdubbelen of verdrievoudigen en wij gaan achterblijven met heel weinig middelen om nog vooruitgang te boeken. Daarom moeten we onze grenzen openen en samen sterker worden.“

“Daarnaast hebben we er in België ook het talent voor. Helaas nog niet de goeie infrastructuur, maar we moeten onze talenten een surplus bieden en competitiever worden. Dat we dan de Belgische competitie vernietigen voor de kleinere clubs? Niet akkoord. Er zijn formules om solidariteit te bieden aan de clubs die achterblijven.”