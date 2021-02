Lamkel Zé wint weer zieltjes na derbygoal, maar nog niet alle Antwerp-fans zijn overtuigd: “Hopelijk kan zijn vriendin hem nu kort houden”

Didier Lamkel Zé (24) heerst en verdeelt. Heersen deed hij opnieuw tegen Beerschot, desondanks zijn de Antwerp-supporters nog altijd verdeeld. De ene heeft hem zijn fratsen al lang vergeven, de andere wacht met een bang hartje af. Sommigen draaien per doelpunt een beetje meer bij, anderen blijven hopen op een transfer. Wel is duidelijk dat Lamkel Zé na de derby weer zieltjes heeft gewonnen.

Thomas Slembrouck (33): “Als De Laet en co. hem aanvaarden, dan ik ook”

Als een van de hosts van de Antwerp-supporterspodcast De vierkante paal heeft Thomas Slembrouck zijn handen vol met Lamkel Zé. “Of we het nog over hem moeten hebben of niet, daar hebben we al pittige discussies over gehad. Maar nu hij weer scoort, in de derby zelfs, gaan we hem toch maar ter sprake brengen. Met plezier zelfs”, zegt Slembrouck lachend. “Kijk, naar een match op het Kiel gaan kijken of in een shirt van Anderlecht opdagen, dat zijn fratsen die ook ik niet graag zie. Maar wat voor mij essentieel is, is dat zijn ploegmaats hem aanvaarden. Een maand geleden macheerde dat helemaal niet meer in de kleedkamer en dacht ik ook: Beter dat hij vertrekt. Maar je ziet, zo’n goal tegen Beerschot helpt de pijn bij de spelers te verzachten. Ritchie De Laet, die leeft voor zo’n matchke. Als die ziet dat Lamkel Zé zijn uiterste best doet en scoort, zal die sneller geneigd zijn om de rest met de mantel der liefde te bedekken. En dan ik als supporter ook. Zeker omdat Lamkel Zé zich ook nog eens geëxcuseerd heeft. Dat vind ik echt belangrijk.”

Patrick Goots (54): “Sorry, maar dit kleine charmeoffensief volstaat nog niet”

Met zijn derbygoal trad Lamkel Zé in de voetsporen van Patrick Goots. Maar er zal meer nodig zijn om de oud-Antwerp-spits te overtuigen. “Tot december was ik een van de laatsten die nog achter hem stond. Daarvoor heb ik hem altijd verdedigd. Maar toen hij dreigde om een Beerschot-shirt te dragen, ging hij in mijn ogen te ver”, zegt Goots. “Kijk, ik ben ook trainer. En als trainer leg je ergens de lijn, en die lijn moeten de spelers volgen. Ik maak daar echter een stippellijn van. En de spelers mogen daar wel eens over, maar als dat een keer of vijf gebeurt, dan is het heel moeilijk om het vertrouwen nog te herstellen. Dus ook al maakt hij nu een heel knappe spitsengoal tegen Beerschot, die ik zelf misschien niet had gemaakt, ik heb het hem nog niet vergeven. En ik snap dat er nog altijd fans zijn die op hem vloeken en hem een halve zot noemen. Hij is nu bezig aan een klein charmeoffensief, maar sorry, dat volstaat nog niet. Hij zal de komende maanden moeten blijven bewijzen dat hij het vertrouwen van de spelers en de supporters waard is. En die provocerende vieringen kan hij toch ook beter laten.”

Eric Pillin (56): “Ik merk in de boekenwinkel dat men Didier weer in de armen sluit”

Weinig mensen die beter de temperatuur rond Lamkel Zé kunnen opmeten dan Eric Pillin. Hij baat een boekenwinkel uit vlak bij de Bosuil. “Het is aan het omslaan, hè, mateke”, zegt Pillin. “Een maand geleden was het fiftyfifty en dreigden nog meer fans hem te laten vallen. Ge weet: ik heb hem graag. Ik vind hem nen bangelijke gast. Als hij hier iets komt kopen, is hij altijd vriendelijk, ook tegen de andere klanten. Maar toen hij na zijn goal tegen Cercle zijn shirt op de grond gooide, heb ik hem toch ook gestuurd dat dat niet kon. Hij antwoordde toen dat dat inderdaad een inschattingsfout was, een bevlieging. Maar met al die doelpunten, en ook met de positievere uitspraken van de Ritchie, sluit men hem weer in de armen. Driekwart van de fans staat weer achter hem. Gelukkig, want dat gedoe met de harde kern, met die mannen met hun zwarte frakskes, dat zag ik niet graag gebeuren. Dat was ook nergens voor nodig. Hopelijk zorgt den Didier ervoor dat het vanaf nu rustig blijft. En ik hoop dat zijn vriendin een bazige is, hè, één die hem kort kan houden.”

Eric Pillin en Danny Bartolomeeusen Foto: Joris Herregods

Danny Bartolomeeusen (59): “Als Lamkel-lover krijg ik wel eens naar mijn kloten”

De naam Danny Bartolomeeusen zegt u misschien iets, want hij was degene die anderhalf jaar geleden de Lamkel Ze Na Kalm!-shirts ontwierp. Dat T-shirt toonde de Kameroener nadien zelf aan het publiek. “Maar hij had de boodschap die erop stond toen misschien niet helemaal begrepen”, zegt Bartolomeeusen grappend. “Ach, luistert. Ik heb Lamkel Zé altijd ne goeie voetballer gevonden. En die fratsen, oké. Die vindt niemand plezant. Maar het is nu eenmaal niet de slimste van de klas. Hij is wat impulsief en denkt niet aan de gevolgen. Toen hij met dat Anderlecht-shirt naar de club kwam, was dat zeker niet om de supporters te kwetsen. Ze hadden hem toen gewoon wijsgemaakt dat hij zo zijn transfer naar Panathinaikos zou kunnen versieren. En die frats van gisteren, tegen Beerschot: als trainer zou ik daar niet mee lachen, maar als supporter vind ik dat grappig. Ik krijg nog wel eens naar mijn kloten omdat ik gekend sta als een vriendje van Zé, als een Lamkel-lover. Maar ik ben nu eenmaal op leeftijd. Ik word er straks zestig, ik relativeer al die zaken. Zeker als hij ons keer op keer drie punten bezorgt.”

Stijn Heynderickx (37): “Mijn zoontje moet zijn stickers niet meer hebben”

Al een kwarteeuw fan, dan heb je recht van spreken. En Stijn Heynderickx heeft ook na de derbyzege nog grote twijfels. “Dat Lamkel Zé veel talent heeft, hebben we opnieuw gezien. Maar ik heb twee jaar geleden een cursus talentscouting gevolgd, en die scout van Anderlecht en de KBVB zei: Het talent mag nog zo groot zijn, als er geen kop op staat, moet je er geen energie insteken. Lamkel Zé is zoals Balotelli. Een fenomenale speler, maar kijk waar hij beland is. Van inborst zal hij wel een goeie jongen zijn, maar wat er de voorbije jaren allemaal is gebeurd – vechtpartijen, wegblijven op training, een transfer forceren,… – is ongezien. Het stopt ergens, hè. Ik snap dat ze hem niet gratis wilden wegdoen, maar het is een gevaarlijke gok om hem te houden. Ik hoop dat ik ongelijk krijg en hij ons naar de Champions League-voorrondes trapt, maar ik vrees dat het een kwestie van tijd is voor hij opnieuw ontspoort. Ik kijk elke match nog met een bang hartje, samen met mijn zoontje. Die is hem trouwens ook al wat beu. Hij had stickers gekregen van Lamkel Zé, maar anderhalve week geleden zei hij: Hier, ik moet ze niet meer hebben.”