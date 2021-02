Atlético Madrid krijgt zowaar twee doelpunten tegen en laat punten liggen in Spanje

Atlético Madrid is er niet in geslaagd de drie punten thuis te houden in La Liga. De club van Yannick Carrasco, die in quarantaine zit, kwam in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen Celta de Vigo.

De onvermijdelijke Luis Suarez scoorde alweer twee doelpunten (hij zit nu aan zestien in totaal) voor de leiders in Spanje, maar de bezoekers konden nadat ze een vroege voorsprong (dankzij een goal van Sani Mina) uit handen gaven toch naar huis met een punt. Facundo Ferreyra scoorde in het absolute slot de gelijkmaker.

In de stand blijft Atlético wel ruim aan kop met 51 punten uit twintig wedstrijden. Dat zijn er acht meer dan Barcelona en Real Madrid, die bovendien één match meer speelden. Celta de Vigo is voorlopig tiende met 26 punten.