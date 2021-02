Anderlecht-trainer Vincent Kompany maakt tussentijdse balans op: “Voel me soms verantwoordelijke van een kinderopvang”

Anderlecht maakte zondag indruk in Genk, maar Vincent Kompany wil niet te veel euforie. Dat zei hij gisterenavond als virtuele gast in La Tribune, de Franstalige versie van Extra Time. “Dat er zo overdreven wordt, vind ik het minst leuke aan mijn job”, klonk het daar. We zetten de opvallendste passages voor u op een rijtje.

“Beterschap zal niet op één-twee-drie komen”

“Ik had zondag op het einde schrik dat Genk nog gelijk ging maken. We hadden weer veel kansen om het verschil te maken, maar konden er maar twee doelpunten uit puren. We moeten meer gaan scoren. We hebben balbezit en maken het de tegenstander lastig met ons spel, hebben daarbovenop ook veel kansen, maar maken niet veel doelpunten. Dat is een beetje een paradox. Ik blijf wel geduldig, want ik zie dat mannen als Amuzu en Mukairu een goed schot hebben en Nmecha in staat is om nog veel meer te scoren. Tegelijk blijf ik ook realistisch. Wat wij nog beter moeten doen, zal niet op een-twee-drie komen.”

“Heb niks te maken met selectie Rode Duivels”

“Ik ben het meest verbaasd van iedereen dat er tegenwoordig zo veel van mijn spelers bij de Rode Duivels zitten. Ik heb daar niks mee te maken, ik ben onschuldig. Echt waar. Ik denk wel dat we het EK gaan winnen, zeker als we zo blijven verder spelen als de laatste maanden. Of er geen probleem is met de blessures van Eden Hazard? Zijn talent is zodanig groot dat hij zichzelf kan heruitvinden. Als ik hem één raad mag geven, dan is het om kalm te blijven. Hij moet naar zijn lichaam luisteren en op zijn doel focussen en zich niks aantrekken van wat anderen zeggen.”

Foto: BELGA

“Ik moedig opkomende backs aan”

“Wat ik geleerd heb van Pep Guardiola is het beheersen van de ruimtes. Dan gaat het bijvoorbeeld over het opkomen van de backs. Pas op, ik moedig dat heel hard aan, maar ze hebben ook hun rol in het neutraliseren van de tegenstander en daarvoor moeten ze soms achter de bal staan. Ik ga hier niet mijn volledige tactiek uit de doeken doen, maar in balbezit gaat het om het creëren van vrije ruimtes. En we proberen daar de gevaarlijkste spelers te brengen, zoals Bruun Larsen.”

“Sta elke dag op met grote glimlach”

“Elke dag sta ik op met een grote glimlach. De technische kwaliteit in mijn groep is enorm, maar ik voel mij soms een beetje de verantwoordelijke in een kinderopvang. Mijn spelers begaan de fouten die achttienjarigen begaan, ook in Genk. Dus er waren wel degelijk dingen om ontevreden over te zijn. Het is zo dat jongeren goeie en slechte dagen afwisselen, en dat zie je bij ons. Ze zijn niet omringd, zoals Charles De Ketelaere bij Brugge. Het is wel heerlijk om de jongeren elke dag beter te zien worden. Dat gaat allemaal behoorlijk snel.”

“Jammer dat er in analyses zo overdreven wordt”

“De reacties op elke wedstrijd die uitvergroot worden, dat vind ik het minst leuke aan mijn job. Er wordt overdreven en dat is jammer. Als we één keer goed spelen is het geweldig en als we verliezen is het zogezegd een catastrofe. En daar komt nog bij dat de analyses die over ons spel gemaakt worden vaak niet in verhouding staan tot de financiële realiteit van deze club op dit moment. Maar ik heb zeker geen spijt dat ik trainer ben geworden. Ik heb alles uit mijn lichaam gehaald als speler.”