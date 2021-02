Jan Vertonghen speelde maandag een volledige wedstrijd voor Benfica, dat op de achttiende speeldag in de Primeira Liga met 2-0 won van Familcao, de voorlaatste in de stand. De eindstand stond al erg vroeg op het bord. Darwin Nunez scoorde in de derde minuut, Nicolas Otamendi in de zevende.