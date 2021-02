Drie jaar na zijn zware blessure in de cupmatch tegen Genk kijkt Lucas Rougeaux Standard in de ogen

Dag op dag drie jaar en evenveel dagen geleden ging Lucas Rougeaux (26) all-in om het doelpunt van de kwalificatie te maken in de halve finale van de beker tegen Genk. Bij die actie scheurde hij bijna alles in zijn knie. Zijn carrière hing zelfs even aan een zijden draadje, maar de Fransman vocht terug. Vanavond wil Rougeaux het ticket voor de kwartfinales afdwingen tegen Standard.