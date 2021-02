Fashion Sakala hoopt met Oostende goede lijn van competitie door te trekken in beker: “Wil KVO niet verlaten zonder trofee”

Oostende -

Met dertien competitiedoelpunten deed Fashion Junior Sakala (23) dit seizoen al even vaak de netten trillen als in zijn twee vorige jaargangen aan de kust samen. Na zijn straffe prestaties in de Jupiler Pro League, wil de Zambiaanse international nu ook schitteren in de beker. Vanavond wacht een duel met KVO met als inzet de kwartfinales.