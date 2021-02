Schaduwcoach Wim De Coninck zet de zaken op scherp voor de Buffalo’s: “Ik mis grinta en drang naar voren”

Gent -

De ontgoocheling was immens zondagavond in de Gentse kleedkamer. Het onnodige puntenverlies tegen Eupen kwam hard aan. Veel tijd om te piekeren is er niet. Overmorgen wacht alweer een cruciale opdracht: het bekerduel tegen Charleroi. “Enkel winst telt. Kwalificatie kan ook een boost geven voor de resterende competitieduels”, aldus schaduwcoach Wim De Coninck.