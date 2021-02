Alweer nieuwe rol voor Mathieu Maertens bij OHL, nu als rechtsachter

We kenden hem al als de man die op het middenveld op alle mogelijke posities kan spelen, maar op Standard kreeg Mathieu Maertens (25) nog een andere rol. Hij stond er zowaar rechtsachter. Daarmee hebben we hem nu al op zes verschillende posities zien voetballen. Meer dan ooit manusje-van-alles, koning van de polyvalentie. Zijn contract is ondertussen verlengd tot 2022.