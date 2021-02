Vier kenners wikken en wegen de kansen van Beerschot en Mechelen in beker: “Moeten er allebei vol voor gaan”

Twee jaar geleden waren ze nog titelconcurrenten in 1B, deze week staan Beerschot en KV Mechelen lijnrecht tegenover elkaar in de Beker van België (donderdag) én in de competitie (zondag). Beide clubs maken nog kans op bekerglorie én een ticket voor de play-offs, maar wie heeft de beste kaarten in handen? Drie vragen, vier analisten.