Volgens Kristof Lardenoit wacht Waasland-Beveren cruciaal drieluik in strijd om behoud: “Bij 0 op 9 mogen ze er een kruis over maken”

Zal Waasland-Beveren zich in de laatste acht wedstrijden redden. Schaduwcoach Kristof Lardenoit gelooft van wel. Maar het is wel nu of nooit. Het drieluik Eupen, Charleroi en Cercle Brugge wordt cruciaal. “Het moet nu echt wel gaan gebeuren”, denkt Lardenoit, die de geblesseerde Koita de voorbije weken gemist heeft.