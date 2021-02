Onderwijsvakbonden vragen ook leerkrachten prioritair te vaccineren, minister Beke houdt boot af

Als politieagenten prioriteit krijgen in de vaccinatinatiestrategie omdat ze een nauw en risicovol contact hebben met de burgers, dan verdient het onderwijspersoneel het ook om vooruitgeschoven te worden. Die oproep doen twee onderwijsvakbonden maandag. Volgens minister Beke is dat op dit moment uitgesloten, maar hij laat de deur op een kier voor in de komende maanden. Waalse vakbonden dreigen met een staking.