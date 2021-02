Bijna 1 op 3 bedrijven in nood, maar banken omzeilen “bazooka” van regering met dure kredieten

Om bedrijven door de coronacrisis te loodsen, heeft de overheid met de banken een “bazooka” van 50 miljard euro aan kredieten afgesproken. Maar daarvan is nog maar 2 miljard euro gebruikt. Banken geven de voorkeur aan duurdere kredietformules, zo staat dinsdag in De Standaard.

Nochtans hebben bedrijven wel degelijk nood aan steun. Het handelsinformatiebedrijf Graydon en het Verbond van Belgische Ondernemingen berekenden onlangs dat bijna een op de drie bedrijven in finan­ciële nood zit. Vooral kleinere ­bedrijven met maximaal vijftig werknemers hebben het moeilijk. Zij zoeken 43,6 miljard aan verse middelen.

Toch is van de 50 miljard nog maar zo’n 2 miljard ­op­genomen. Dat komt omdat de ­leningen, waarvan het risico voor 80 procent door de overheid ­gewaarborgd is, aan strikte regels­ ­onderworpen zijn. En die zien de banken maar zelden zitten. Banken vinden dat de rente die ze van de overheid mogen aanrekenen, te laag is in vergelijking met de risico’s die ertegenover staan.

“Loods ons door crisis”

Danny Van ­Assche van de zelfstandigenorganisatie Unizo zegt dat kmo’s hem vertellen dat banken in de plaats daarvan alternatieve kredietformules zoals kas­kredieten naar voren schuiven. Vaak vragen ze ook meer zeker­heden, zoals een hypotheek. Hij roept de banken op om hun rol om bedrijven door de crisis te loodsen ten volle te spelen. “Ze hebben daartoe de instrumenten.”

De bankenfederatie Febelfin geeft toe dat er erg weinig een beroep op wordt gedaan. “Maar dat kan nog wijzigen. De ­bazooka mag niet gebruikt worden om moratoria te financieren die aflopen. Het moet om vers geld gaan. Als de relance eenmaal op gang komt, zal de vraag stijgen, bijvoorbeeld voor de financiering van voorraden”, zegt Karel Baert, de CEO van Febelfin.