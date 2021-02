Nieuwe protesten in Myanmar ondanks waarschuwingen van het leger

In Yangon, de grootste stad van Myanmar, komen dinsdag opnieuw vele mensen op straat om te protesteren tegen de militaire staatsgreep. Nochtans had het leger er maandag nog mee gedreigd ‘actie’ te ondernemen wanneer de manifestaties zouden aanhouden.

De voorbije dagen hebben in heel het land tienduizenden mensen geweldloos geprotesteerd tegen de militaire coup. De manifestanten vragen dat de militairen afstand doen van de macht. Ze eisen ook de vrijlating van regeringsleider Aung San Suu Kyi die op 1 februari door het leger werd afgezet.

Het leger zegt de coup te hebben gepleegd omdat er sprake was van fraude tijdens de meest recente verkiezingen, hoewel daar geen bewijs voor is. Aung San Suu Kyi wordt nu beschuldigd de in- en uitvoerwetgeving niet te hebben nageleefd. De belofte van juntaleider Min Aung Hlain om nieuwe verkiezingen te organiseren, kalmeert de betogers niet.

Drie vingers

Ook dinsdag wordt er actie gevoerd. In de wijk San Chaung in Yangon hebben tientallen leraren zich op de hoofdweg verzameld. Ze houden drie vingers in de lucht, een symbool voor het verzet tegen het leger. Ook dragen ze spandoeken met teksten als ‘Wij zijn leraren, wij willen gerechtigheid’ en roepen ze leuzen als ‘Laat Aung San Suu Kyi vrij!’.

Elders in de stad zijn actievoerders samengekomen aan de hoofdzetel van de Nationale Liga voor Democratie, de partij van Aung San Suu Kyi. De manifesten zijn in het rood gekleed en tonen foto’s van de opgesloten regeringsleider.

Ook in de hoofdstad Naypyitaw kwamen mensen op straat. Daar gebruikte de politie voor de tweede dag op rij een waterkanon tegen de demonstranten.

Het leger had maandag op de staatstelevisie nog gewaarschuwd dat het ‘actie’ zou ondernemen tegen daden ‘die de stabiliteit verstoren, de rechtsstaat ondermijnen en een gevaar betekenen voor de openbare orde’. Op verschillende plaatsen zijn samenscholing verboden en er geldt ook een avondklok. In Yangon zijn verschillende bruggen afgesloten.

Afschaffing vetorecht

‘We zullen doorgaan met vechten’, verklaarde jeugdactivist Maung Saungkha. In dezelfde verklaring wordt opgeroepen tot de vrijlating van politieke gevangenen en de ‘volledige ineenstorting van de dictatuur’. Activisten streven ook naar afschaffing van een grondwet die het leger een vetorecht geeft in het parlement en willen naar een federalistisch Myanmar.

Buiten de betoging vindt er ook al enkele dagen een stakingsactie plaats onder overheidswerkers. Onder meer het personeel in overheidsziekenhuizen heeft het werk neergelegd. Een oudere generatie activisten, die bij de bloedig onderdrukte protesten in 1988 op straat kwamen, willen dat die staking verlegd wordt met nog eens drie weken.

Door de staking worden er minder coronatesten afgenomen hoewel het virus nog wel hevig woedt in het land. Er werden al zo’n 141.000 besmettingen geregistreerd en er stierven 31.177 Myanmarezen aan de gevolgen van covid-19.

Internationale betrekkingen

De militaire staatsgreep kreeg internationaal veel kritiek van wereldleiders. Nieuw-Zeeland kondigde dinsdag aan dat het alle contacten op hoog niveau met het land zal verbreken. Ook legt het een reisverbod op aan de militaire leiders. Verder liet premier Jacinda Ardern weten dat de hulp dat haar land Myanmar biedt, zal worden aangepast zodat die de regering niet ten goede uitkomt.

Ook in de zakenwereld zijn er gevolgen voelbaar. Een vooraanstaande zakenman uit Singapore zal niet meer investeren in een tabaksfabrikant die aan het leger is gekoppeld. Daarmee volgt hij de Japanse drankgigant Kirin Holdigns die vorige week de banden met Myanmar doorbrak.